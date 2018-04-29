Гол в компенсированное время принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Арсеналом»

«Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает ТАСС.

У гостей отличился Генрих Мхитарян, за победителей мячи забили Поль Погба и Маруан Феллайни. Гол бельгийца пришелся на первую минуту добавленного ко второму тайму времени.

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«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 77 очков. «Арсенал» с 57-ю баллами идет шестым.

Футбол. Чемпионат Англии. 36-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Арсенал» (Лондон) — 2:1

Голы: 1:0 — Погба, 16; 1:1 — Мхитарян, 51; 2:1 — Феллайни, 90+1