Телегин и Ничушкин с большой долей вероятности пропустят чемпионат мира по хоккею

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев рассказал о состоянии нападающих московского ЦСКА Ивана Телегина и Валерия Ничушкина. По словам специалиста, форварды с большой долей вероятности пропустят чемпионат мира в Дании из-за повреждений.

«Сейчас вернемся в Москву и посмотрим еще раз, но согласно текущей информации Ничушкин и Телегин травмированы. Как и еще пятьдесят игроков у нас. Судя по всему, на чемпионате мира их не будет», — цитирует Воробьева «РИА Новости».

Реклама

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России по хоккею Виктор Тихонов покинул расположение команды в преддверии чемпионата мира в Дании из-за болезни.

Соревнования пройдут с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге.