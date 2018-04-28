Скончалась 15-летняя российская сноубордистка

Российская сноубордистка Дарья Гумен скончалась в возрасте 15 лет. Об этом сообщил отец пострадавшей Михаил Гумен, слова которого приводит официальный сайт телеканала «360».

«С самого рождения мы с самого раннего утра вставали, часов в семь, завтракали, готовились, а потом она шла учиться. Потом тренировка, потом домой — уроки. И в 21:00 отбой. И так на протяжении практически 15 лет. Душа в душу: ни разу практически не ругались, а в конце концов такое получилось... Своим упорством она достигала всего. Кроме того, за восемь лет учебы в школе я не видел у нее ни одной четверки, только на «пять» училась.

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Я так за нее волновался и переживал, что на ее выступлениях практически не бывал. Или смотрел по телевидению, или по соцсетям, или просто ждал результатов — очень просил, чтобы мне присылали протоколы, по которым она выступала.

Я научился их читать и видел, где она удачно выступала, а где неудачно, какой судья какую ей оценку поставил и за что. Она тоже не хотела, чтобы я присутствовал. Очень боялась при мне сделать-какую-то ошибку, проиграть. А я очень боялся заметить эту ошибку. Последний кубок… она взяла все первые призы. Кубок России. Это было в Миассе 16 апреля», — сказал Михаил.

По его словам, за пять дней до смерти Дарья проходила медобследование, которое не выявило нарушений в организме.

Причина смерти станет известна через месяц, когда будут получены результаты экспертизы.