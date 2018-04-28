«Химки» намерены подать протест на результат матча с ЦСКА

Руководство «Химок» намерено опротестовать результат четвертого матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с ЦСКА. Об этом сообщает Sport24.

Причиной такого решения стала незасчитанная атака игроков «Химок», из-за чего клуб не смог выйти в «Финал четырех» Евролиги.

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«Все решилось на последних секундах. После попадания Кори Хиггинса мы ввели мяч в игру, провели атаку, которую завершил Чарльз Дженкинс, но судья прервал матч и принял решение переиграть эпизод.

Два очка засчитаны не были. Мы подали протест и обратились в Евролигу — ждем объяснений, почему наша победная последняя атака была сорвана», — заявил генеральный директор подмосковных «Химок» Павел Астахов.

Ранее сообщалось, что подмосковные «Химки» на своей площадке потерпели поражение от ЦСКА в четвертом матче четвертьфинала Евролиги со счетом 88:89.