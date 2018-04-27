Ковальчук уверен в завоевании сборной России медалей на чемпионате мира

Нападающий петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук выразил уверенность в том, что национальная команда завоюет медали на чемпионате мира 2018 года в Дании.

«Сейчас не самые легкие времена, много молодых ребят, но многие из них уже через многое прошли, стали олимпийскими чемпионами. Думаю, что все будет в порядке, сборная России завоюет медали на чемпионате мира. В сборной будет Павел Дацюк, у него богатый опыт, думаю, вопрос с капитаном не стоит. Уверен, что он будет в хорошей форме и поведет за собой команду», — цитирует Ковальчука ТАСС.

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Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России потерпела четвертое поражение на Еврохоккейтуре подряд.