«Зенит» пригласил Джареда Лето на матч чемпионата России по футболу

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обратился с приглашением к известному американскому рок-музыканту и актеру Джареду Лето посетить матч 28-го тура чемпионата России против московского ЦСКА, сообщает «Советский спорт».

«Привет, Джаред! Если будешь на выходных в Санкт-Петербурге, не хочешь ли посетить матч «Зенит» — ЦСКА в качестве нашего гостя?» — обратился клуб к актеру в твиттере.

Концерт группы Thirty Seconds to Mars, лидером и вокалистом которой является Лето, состоится в Санкт-Петербурге 27 апреля.

Встреча между «Зенитом» и ЦСКА пройдет через два дня, 29 апреля, на стадионе «Санкт-Петербург». Поединок начнется в 16.30 по московскому времени.

Hey @JaredLeto if you're in St. Petersburg this weekend want to visit the Zenit v CSKA Moscow game as our guest? #ZenitCSKA pic.twitter.com/QQRql3Mquj