Воробьев: состав сборной России на чемпионат мира предварительно определен
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев сообщил, что состав на чемпионат мира предварительно определен. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Примерно определились с составом на чемпионат мира, но у нас тут каждый день сюрпризы, так что давайте будем смотреть день за днем», — цитирует Воробьева пресс-служба Федерации хоккея России.
Ранее сообщалось, что сборная России проиграла четвертый матч под руководством Воробьева, уступив команде Финляндии по буллитам 2:3.