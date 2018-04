«Бостон» обыграл «Торонто» и вышел в следующий раунд плей-офф

«Бостон Брюинз» на своем льду добился победы над «Торонто Мэйпл Лифс» в решающем седьмом матче четвертьфинала Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:4, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей дубль оформил Джейк Дебраск. Еще по одной шайбе забросили Дэнтон Хайнен, Патрис Бержерон, Тори Круг, Давид Пастрняк и Брэд Маршан.

У гостей дублем отметился Патрик Марло. Еще по голу на свой счет записали Трэвис Дермотт и Каспери Капанен.

Счет в серии стал 4-3 в пользу «Бостона», который вышел в полуфинал Востока, где сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ. Плей-офф. Восток. 1/4 финала. 7-й матч

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 7:4 (3:2, 0:2, 4:0)

0:1 — Марло (Гардинер, Нюландер) — 02:05 (5x4),

1:1 — Дебраск (Пастрняк, Крейчи) — 04:47 (5x4),

1:2 — Марло (Марнер) — 06:12,

2:2 — Хайнен (Крейчи, Нэш) — 09:10,

3:2 — Бержерон (Миллер, Бэйкс) — 19:23,

3:3 — Дермотт (Полак, Нюландер) — 22:07,

3:4 — Капанен — 26:05 (4x5),

4:4 — Круг (Миллер, Бержерон) — 41:10 (4x4),

5:4 — Дебраск (Крейчи) — 45:25 (4x4),

6:4 — Пастрняк (Бержерон, Маршан) — 51:39,

7:4 — Маршан (Нэш) — 59:09 (en)

What. A. Game.



The @NHLBruins are off to the Second Round after a #Game7 thriller! #StanleyCup pic.twitter.com/y5ivrYbNB7