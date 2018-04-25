Средняя посещаемость матчей нынешнего сезона КХЛ стала шестой за всю историю

Средняя посещаемость матчей нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги составила 7779 зрителей, что стало шестым результатом в десятилетней истории лиги. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Отмечается, что рекорд лиги был установлен в сезоне-2016/17 годов и составил 8528 человек.

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Также сообщается, что в седьмой раз общее количество зрителей на матчах Кубка Гагарина превысило шестьсот тысяч зрителей — 606 765. А семьсот тысяч не собирал ни один розыгрыш. Рекорд по этому показателю 696 169 установлен в 2010 году.

Ранее сообщалось, что Кубок Гагарина в третий раз в истории завоевал казанский «Ак Барс».