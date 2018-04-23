Касаткина не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Штутгарте
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в Штутгарте, сообщает «Советский спорт».
Во встрече первого раунда россиянка уступила представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой со счетом 2:6, 2:6. Теннисистки провели на корте один час 15 минут.
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В следующем круге Рыбариковой будет румынка Симона Халеп, являющаяся первой ракеткой мира.
Ранее сообщалось, что Касаткина занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Теннис. Штутгарт — 2018. Женщины. 1-й круг
Дарья Касаткина (Россия) — Магдалена Рыбарикова (Словакия) — 2:6, 2:6