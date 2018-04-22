«Атлетико» сыграл вничью с «Бетисом» в матче чемпионата Испании
Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Бетисом» в матче 34-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 0:0.
«Атлетико» с 72 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны. «Бетис» (56) находится на пятой строчке.
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В следующем туре севильский клуб примет «Малагу», а «Атлетико» на выезде сыграет с «Алавесом».
Ранее главный тренер мадридской команды Диего Симеоне выразил недовольство результатами команды в выездных матчах.
Футбол. Чемпионат Испании. 34-й тур
«Атлетико» (Мадрид) — «Бетис» (Севилья) — 0:0