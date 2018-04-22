Голы Сергачева и Кучерова помогли «Тампе» выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 1:1). Об этом сообщает «Советский спорт».

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский сумел отразить 26 из 27 бросков. Никита Кучеров стал автором своего пятого гола в этой серии плей-офф.

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Защитник победителей Михаил Сергачев забил свою первую заброшенную шайбу в матчах Кубка Стэнли.

Победный гол на свой счет записал российский нападающий хозяев Никита Кучеров.

Таким образом, окончательный счет в серии стал 4-1. «Тампа» стала первым полуфиналистом Восточной конференции Кубка Стэнли.

НХЛ — плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) — Нью-Джерси Дэвилз (Ньюарк) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: 1:0 – Сергачев (Чирелли) – 08:07 (5x5),

2:0 – Кучеров (Строльман, Стэмкос) – 52:27 (5x5),

2:1 – Палмьери (Батчер, Холл) – 57:00 (6x5),

3:1 – Кэллахан – 59:58 (en)