Руководство «Арсенала» уволило Венгера вопреки его желанию

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, работавший в клубе 22 года, не хотел уходить с должности. Решение об отставке было принято руководством столичного клуба, сообщает The Sun.

Как отмечает издание, крупнейший акционер клуба американец Стэн Кронке утратил доверие к французскому специалисту. Контракт Венгера истекал в 2019. Руководство согласилось заплатить Арсену компенсацию в £11 млн за досрочное расторжение договора.

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За 22 года под руководством Венгера «Арсенал» завоевал 17 трофеев.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник лондонского клуба Сеск Фабрегас назвал Венгера вторым отцом.