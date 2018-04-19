Вице-президента FINA арестовали по подозрению в организации убийства

Вице-президент Международной федерации плавания (FINA) Тамаш Гярфаш был арестован венгерской полицией по подозрению в организации убийства, сообщает британское издание Inside the Games.

Согласно данным СМИ, Гярфаш организовал убийство местного медиамагната Яноша Фенью в 1998 году, который был застрелен в своей машине.

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20 лет назад виновным признали словака Йозефа Рохача, который был приговорен к пожизненному заключению.

Однако в октябре 2017 года дело об убийстве владельца нескольких венгерских газет, журналов и телевизионной сети было открыто заново.

В FINA сообщили, что организация в курсе случившегося и ждет дальнейшей информации о расследовании.

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