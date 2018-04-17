15 международных федераций ведут расследования в отношении российского допинга
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил о том, что пятнадцать международных федераций продолжают допинговые расследования в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС.
«Это очень сложное расследование, мы видим, что у многих международных федераций оно затянулось из-за сложности данных.
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Две федерации официально закрыли дела, четыре — еще ведут процесс, семь — запросили подробности, четыре — запросили повторный анализ образцов, полученных от WADA», — сказал Риди.
Ранее член Правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил о том, что «WADA — это натуральные пираты XXI века, убивающие спорт и его привлекательность своими действиям».