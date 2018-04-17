Бой Усика и Гассиева может пройти в конце июня или начале июля

Представитель чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) украинца Александра Усика Александр Красюк, сообщил о сроках восстановления спортсмена после травмы. Слова представителя приводит ТАСС.

«В конце июня или начале июля он сможет боксировать», — сказал Красюк.

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Ранее сообщалось, что финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между Усиком и россиянином Муратом Гассиевым перенесен из-за травмы украинца.

Изначально бой должен был пройти 11 мая в Саудовской Аравии.