Фанаты послали Трампа во время матча чемпионата Сирии по футболу

Болельщики клуба «Тишрин» вывесили баннеры с оскорблениями президента США Дональда Трампа во время матча чемпионата Сирии с командой «Джихад», сообщает «Советский спорт».

На одном из баннеров фанаты написали на арабском: «Прекрати убивать людей под лозунгами мира».

Ранее никарагуанский боксер, бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) Рикардо Майорга подверг критике Трампа.