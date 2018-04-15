В РФС рассказали о невозможности отменить желтую карточку Смолова

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко назвал причины, из-за которых невозможно отменить желтую карточку нападающего «Краснодара» Федора Смолова, полученную им в матче 26-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала», сообщает «Советский спорт».

«Во-первых, по правилам решение рефери является окончательным и не может быть пересмотрено. Во-вторых, пусть оно ошибочно, но его можно пересмотреть только тогда, когда обвинение предъявлено не тому игроку. В-третьих, Смолову показана четвертая желтая карточка», — приводит слова Бутенко «Чемпионат.com».

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«Мы играем по утвержденному регламенту и не можем менять его прямо сейчас. Если мы отменим решению по Смолову, то любую другую неправильную карточку тоже надо отменять», — добавил Бутенко.

Арбитр встречи Артем Чистяков показал Смолову желтую карточку за симуляцию.

Это предупреждение стало для форварда четвертым в нынешнем сезоне, поэтому он пропустит матч 27-го тура российского первенства с московским ЦСКА.