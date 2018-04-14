Медобследование покажет окончательные сроки восстановления Лунева
Окончательные сроки восстановления голкипера санкт-петербургского «Зенита» Андрея Лунева станут известны после прохождения медосмотра. Об этом сообщили в пресс-службе команды, передает «Спорт-Экспресс».
«Предварительно у Лунева — незначительное повреждение мягких тканей бедра. В ближайшие дни он пройдет медобследование», — отметили в пресс-службе.
Реклама
Ранее главный тренер «Зенита» Роберто Манчини сообщил, что Лунев получил тяжелую травму и выбыл до конца чемпионата.
«Зенит» выиграл у махачкалинского «Анжи» благодаря голу Себастьяна Дриусси.