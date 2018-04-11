СМИ: Пеле не приедет в Россию на чемпионат мира из-за проблем со здоровьем

Легендарный бразильский футболист Пеле может не приехать в Россию на чемпионат мира из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Goal.com, трехкратного чемпиона мира беспокоит повреждение спины, которое он получил ранее в апреле.

Реклама

Отмечается, что Пеле будет комментировать матчи турнира на бразильском телевидении.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее глава ФИФА Джани Инфантино рассказал, что полностью уверен в безопасности предстоящего чемпионата мира в России. А завершивший тренерскую карьеру Фабио Капелло выразил надежду на приглашение от РФС на чемпионат мира.