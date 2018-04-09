«Юта» обеспечила себе участие в плей-офф НБА
«Юта Джаз» обеспечила себе выход в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает ТАСС.
Это стало возможным после победы «джазменов» в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 112:97.
«Юта» занимает четвертое место в Западной конференции с 47 победами при 33 поражениях. Она стала четвертой командой на Западе, обеспечившей себе место в плей-офф.
Ранее путевки завоевали «Хьюстон Рокетс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Портленд Трэйл Блейзерс». Еще пять команд — «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сан-Антонио Сперс», «Оклахома-Сити Тандер», «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс» — борются за оставшиеся четыре путевки.
Плей-офф стартует 14 апреля.
Ранее сообщалось, что «Торонто Рэпторс» улучшил рекорд команды по победам, обыграв «Орландо Мэджик» со счетом 112:101.
HEY GUYS#TakeNote pic.twitter.com/kqQ43DgV7Z— x - Utah Jazz (@utahjazz) 9 апреля 2018 г.