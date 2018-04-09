«Юта» обеспечила себе участие в плей-офф НБА

«Юта Джаз» обеспечила себе выход в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает ТАСС.

Это стало возможным после победы «джазменов» в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 112:97.

«Юта» занимает четвертое место в Западной конференции с 47 победами при 33 поражениях. Она стала четвертой командой на Западе, обеспечившей себе место в плей-офф.

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Ранее путевки завоевали «Хьюстон Рокетс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Портленд Трэйл Блейзерс». Еще пять команд — «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сан-Антонио Сперс», «Оклахома-Сити Тандер», «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс» — борются за оставшиеся четыре путевки.

Плей-офф стартует 14 апреля.

Ранее сообщалось, что «Торонто Рэпторс» улучшил рекорд команды по победам, обыграв «Орландо Мэджик» со счетом 112:101.