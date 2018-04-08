«Спартак» разгромил «Анжи» в матче РФПЛ благодаря хет-трику Промеса

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Махачкалинский «Анжи» на домашнем поле уступил московскому «Спартаку» в 25-м туре чемпионата России со счетом 1:4. Об этом сообщает «Советский спорт».

На 27-й минуте матча счет составлял 3:0 в пользу красно-белы благодаря хет-трику Квинси Промеса, который переместился на первую строчку в списке лучших бомбардиров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Илья Кутепов также отличился забитым мячом в составе победителей.

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Единственный гол в составе «Анжи» смог отыграть аргентинец Хуан Лескано.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур

Анжи (Махачкала) — Спартак М (Москва) — 1 : 4

Голы: 0:1 – Промес – 10, 0:2 – Промес – 14, 0:3 – Промес – 27 (пен), 1:3 – Лескано – 36, 1:4 – Кутепов – 56

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.