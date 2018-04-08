Отец Нурмагомедова прокомментировал конфликт сына с другом Макгрегора

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов выразил мнение относительно конфликта сына с другом и спарринг-партнером Конора Макгрегора Артемом Лобовым. Его слова приводит RT.

«Я понимаю сына. Допустим, я знаю, что вы заочно оскорбили меня в Москве, а потом мы встречаемся на турнире в Нью-Йорке. Думаете, я пройду мимо?» — сказал отец Нурмагомедова.

Ранее Абдулманап объяснил слова сына о находящемся под следствием бизнесмене Заявудине Магомедове, а также о президенте России Владимире Путине.