Овечкин в рекордный 13-й раз подряд возглавил список снайперов клуба НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером клуба по итогам регулярного чемпионата НХЛ, сообщает ТАСС.

В активе Овечкина 49 заброшенных шайб в сезоне. Таким образом, россиянин стал первым в истории Национальной хоккейной лиги, кому удалось стать лучшим снайпером команды 13-й раз подряд.

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Кроме того, что Овечкин станет обладателем приза «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата по итогам сезона. Россиянин в текущем сезоне «регулярки» провел 82 матча.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду добился победы над «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:3. Овечкин отметился дублем.