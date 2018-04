Фергюсон прокомментировал последние события вокруг боя Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA), временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70 кг) Тони Фергюсон прокомментировал последние события, связанные с турниром UFC 223. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Все сумасшествие этой недели делает ясным один факт: только один легитимный чемпион легкого веса остался. С интересом смотрю на перспективу подраться с победителем претендентского боя.

Уважение Элу за согласие, уважение Тирамису за показанный чемпионский вес», — написал Фергюсон на своей странице в твиттере.

Фергюсон должен был провести поединок с Хабибом Нурмагомедовым за титул чемпиона, однако снялся с боя из-за травмы. Вместо него россиянин будет драться с американцем Элом Яквинтой.

From all the mess this week, there is CLEARLY only 1 legitimate Lightweight Champion left. I look forward to fighting the winner of the number one contender fight. Props to Al @ALIAQUINTA for stepping up & props to Tiramisu @TeamKhabib for making weight-Champ pic.twitter.com/PpartvxWzd