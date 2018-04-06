Суд над Макгрегором пройдет 6 апреля в Нью-Йорке
Суд над ирландским бойцом смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором за нападение на автобус со спортсменами турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) состоится 6 апреля в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Советский спорт».
Бойцу может быть предъявлена уголовная ответственность за ряд обвинений, включая повреждение имущества и нанесение травм людям.
Макгрегор и несколько членов его команды, включая спарринг-партнера Артема Лобова, у которого недавно случился конфликт с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, напали на автобус со спортсменами и разгромили его. В результате Лобов был снят с турнира, а двое бойцов получили повреждения. Их поединки отменены.
Нурмагомедов остался невредим и посмеялся над атакой ирландца.
Ранее сообщалось, что Макгрегор добровольно сдался полиции Нью-Йорка.