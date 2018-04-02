Малкин раскритиковал игрока «Вашингтона» Кузнецова за разговор на русском языке

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин alchetron.com

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин раскритиковал нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова после встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.

В конце третьего периода хоккеист «Питтсбурга» столкнулся с форвардом «Вашингтона» Ти Джеем Оши и откинул упавшую клюшку соперника, в результате чего между хоккеистами произошла потасовка. Находясь на скамейке штрафников, Малкин продолжил перепалку с хоккеистами гостей, за что был удален до конца встречи. Перед тем, как уйти в раздевалку, форвард «пиннгвинов» обменялся оскорблениями с Кузнецовым.

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«Он начал говорить со мной на русском языке, я не знаю, зачем он это делал. Мне это не понравилось, ты не находишься на льду, стычка с Оши — это моя проблема. Я получил штраф за то, что отбросил его клюшку, он разозлился, мы подрались, все нормально, но Кузнецов не может говорить со мной, сидя на скамейке запасных», — сказал Малкин после матча.

«Я рассержен, потому что он начал говорить со мной. Я занят, Оши держит меня за шею, мне было немного тяжело. А он пытается говорить со мной, я уже просто не понимаю, что происходит. Мне кажется, он повел себя неправильно», — отметил хоккеист «Питтсбурга».

Ранее сообщалось, что гол Дмитрия Орлова в 1000-м матче Александра Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом».