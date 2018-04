Антипина унесли на носилках после жесткого силового приема в игре с «Нэшвиллом»

Российский защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин получил серьезную травму в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», сообщает ТАСС.

Форвард хозяев Скотт Хартнелл в конце второго периода произвел силовой прием против Антипина. Россиянин после удара в спину влетел в борт и упал на лед и не смог подняться самостоятельно. В результате Антипина унесли в подтрибунное помещение на носилках.

Реклама

Хартнелл был удален до конца игры (5+20) за жесткий прием.

На данный момент идет третий период, «Баффало» обыгрывает «Нэшвилл» со счетом 7:4.

Very dangerous hit by Scott Hartnell. Antipin had to be taken off the ice on a stretcher. Video courtesy MSG. pic.twitter.com/pZJJGCuHdj