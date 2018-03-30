Получивший травму колена игрок «Спартака» Зобнин тренируется в общей группе

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Зобнин принимает участие в тренировке перед матчем 24-го тура РФПЛ с «Тосно» в общей группе, сообщает ТАСС.

Зобнин после контрольного матча Россия — Бразилия (0:3) получил травму колена. У игрока было диагностировано частичное повреждение боковой связки левого коленного сустава. Позднее в московском клубе заявили, что ориентировочный срок восстановления футболиста составит не более двух недель.

Матч «Спартак» — «Тосно» пройдет 31 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена» в 19:00 мск.