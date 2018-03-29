Аршавин выразил соболезнования родным погибших в Кемерове

Российский футболист казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин от лица клуба выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове, сообщает «Советский спорт».

«Все скорбят, не только в России, но и где я нахожусь и играю. Все переживают, для людей это шок. Желаю вам сплотиться и пережить эту трагедию всем вместе», — заявил Аршавин.

Ранее сообщалось, что болельщики екатеринбургского футбольного клуба «Урал» проведут акцию в память о жертвах трагедии в Кемерове.