Слуцкий предложил российским футболистам играть за рубежом

Бывший тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что российским футболистам стоило бы выступать за иностранные клубы. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Глобализация — важная вещь для развития современного футбола. И, конечно, для наших игроков и нашей сборной было бы полезно, если бы некоторые футболисты поиграли в Англии, Германии или Испании. Ты понимаешь принципы другой страны, культуру, их сильные стороны, их менталитет», — сказал Слуцкий.

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Тренер также отметил, что за границей мало знают российских игроков.

«Когда я общался со скаутами или агентами, я спрашивал: что вы знаете о том или ином русском игроке? Они отвечали, что у них не так много информации по ним», — отметил он.

Ранее Слуцкий стал комментатором матча между сборными России и Франции.