Фанаты «Спартака» проведут в тишине тайм с «Тосно» в память о погибших в Кемерово
Болельщики московского «Спартака» проведут в тишине первый тайм матча 24-го тура чемпионата России с «Тосно» в память о погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Мы все скорбим о погибших в результате пожара 25.03 в городе Кемерово и выражаем соболезнования семьям погибших.
В связи со случившимся первый тайм мы проведем в тишине. Призываем всех сочувствующих присоединиться к нашей акции», — сообщается на странице фанатов «Спартака» в твиттере.
Матч пройдет 31 марта на стадионе «Открытие Арена».
Мы все скорбим о погибших в результате пожара 25.03 в городе Кемерово и выражаем соболезнования семьям погибших. В связи со случившимся, первый тайм мы проведем в тишине.— Ультра Север (@Ultra_spartak) 28 марта 2018 г.
Призываем всех сочувствующих присоединиться к нашей акции. pic.twitter.com/KiXiBu42qd