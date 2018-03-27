Черчесов оценил игру сборной России в матче против Франции

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал результат игры своих подопечных против команды Франции в контрольном матче. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть зрелищность, а есть результат. С Бразилией в первом тайме мы сдерживали атаки соперника, грамотно перемещались, а во втором начали атаковать, но пропустили три.

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Сегодня с первых минут начали атаковать... Как только мы начинаем раскрываться в матче с такими командами, появляются проблемы», — заявил Черчесов.

Тренер добавил, что игра с французами сыграна намного качественнее, чем со сборной Бразилии.

«Вторую игру в качественном плане мы провели лучше, чем первую. Была бы сегодня не Франция, а соперник ниже уровнем, результат мог быть другим», — отметил он.

Ранее сборная России проиграла команде Франции в товарищеском матче со счетом 1:3.