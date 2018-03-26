Тренер сборной Франции по футболу рассказал о важности матча против России

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам рассказал о предстоящем товарищеском матче против команды России. Об этом сообщает ТАСС.

«Этот товарищеский матч имеет значение, мы хотели провести здесь встречу и посмотреть на здешнюю температуру. Российская команда обычно выбирает похожую схему в три защитника и проводит быстрые атаки.

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Нападающий Александр Кокорин травмирован, но есть прекрасный полузащитник Денис Глушаков, он опытный. Это хорошая команда, и последний матч, несмотря на поражение, это доказал», — сказал тренер.

Дешам также отметил, что все игры для сборной Франции очень важны.

«Для нас нет проходных матчей, все игры важны. Мы были расстроены поражением от Колумбии, но надеемся, что сейчас будет все иначе. Товарищеский матч не имеет большого значения, но он все равно важен», — добавил он.

Ранее защитник сборной Франции по футболу Лоран Косьельни поделился мнением относительно уровня российского футбола.