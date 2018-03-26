РФС выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово
Российский футбольный союз выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово, сообщает ТАСС.
«РФС выражает искренние соболезнования родственникам и близким погибших в результате пожара в Кемерово», — говорится в сообщении РФС в твиттере.
Число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово выросло до 37 человек.
РФС выражает искренние соболезнования родственникам и близким погибших в результате пожара в Кемерово.— РФС (@official_rfs) 25 марта 2018 г.