Фигурист Коляда: встреча с Путиным дала особый заряд энергии

Российский фигурист Михаил Коляда поделился впечатлениями после своего выступления на чемпионате мира в Милане, где он завоевал бронзовую медаль в мужском одиночном катании.

«Давненько у нас медали не было — класс. Мне хватило времени на подготовку к чемпионату после Олимпиады — адаптировался после Южной Кореи, выдохнул и с новыми силами начал работу. Особый заряд энергии перед чемпионатом получил на мероприятии в Кремле, такой душевный подъем почувствовал», — цитирует Коляду ТАСС.

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Он также отреагировал на критику в свой адрес после упрощенной короткой программы.

«Я слышал замечания в свой адрес, но всем не угодить. Надо слушать, но надо делать свои выводы, опираясь только на свои силы», — заявил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Коляда принес России первую с 2011 года медаль чемпионата мира в соревнованиях мужского одиночного катания.