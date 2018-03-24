Ягудин поддержал ставшую пятой Загитову

Олимпийский чемпион в одиночном катании Алексей Ягудин выразил поддержку фигуристке Алине Загитовой, которая стала пятой по итогам чемпионата мира в Милане. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Алина, не расстраивайся! Знаю, что сезон выдался очень тяжелый», — написал Ягудин на своей странице в инстаграме. — Знаю, что очень тяжелый выдался сезон!

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Ты олимпийская чемпионка! А чемпионаты мира ещё будут в твоей жизни. Мы с тобой»

Ранее причины неудачи спортсменки назвал ее хореограф Даниил Глейнхенгауз.