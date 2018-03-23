Теннисист Медведев поругался с Циципасом после матча в Майями

Российский теннисист Даниил Медведев вступил в словесный конфликт с греком Стефаносом Циципасом после победы в матче первого круга на турнире ATP в Майами, сообщает ТАСС.

На послематчевом рукопожатии Медведев услышал оскорбления в свой адрес и вступил в словесную перепалку с Циципасом. Арбитр встречи попытался успокоить россиянина, не пуская его к сопернику.

Реклама

По мнению россиянина во время матча грек взял слишком долгий перерыв и не извинялся после рикошетов мяча от сетки.

«Он маленький ребенок, который не умеет проигрывать. У меня не было бы претензий к нему, если бы он пожал мне руку без лишних слов, а его слова говорят о том, что они ищет конфликт», — сказал Медведев судье встречи.

Матч завершился победой россиянина в трех сетах.