Министр спорта России и глава ВФЛА прибыли на встречу с рабочей группой ИААФ
Министр спорта России Павел Колобков и глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прибыли в Лозанну для обсуждение вопроса восстановления ВФЛА в правах, сообщает ТАСС.
Российские функционеры обсудят с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) выполнение дорожной карты по восстановлению ВФЛА.
Членство российской организации было приостановлено в ноябре 2015 года.