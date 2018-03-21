WADA удовлетворено прогрессом Российского антидопингового агенства

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди рассказал, что в организации впечатлены прогрессом, которого добилось Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Слова чиновника приводит ТАСС.

«WADA впечатлено прогрессом, которого добилось РУСАДА, агентство продолжает работу в сторону соответствия требованиям при поддержке Международной организации.

Реклама

Мы ждем возвращения РУСАДА, однако, к сожалению, это занимает больше времени, чем хотелось бы. В интересах российских спортсменов эта ситуация должна меняться. WADA в январе обсудило и согласовало дорожную карту с правительством России по восстановлению Российского агенства», — отметил глава международной организации.

На проходящем 21 марта симпозиуме обсуждается вопрос восстановления РУСАДА. Окончательное решение относительно восстановления деятельности РУСАДА будет принято на заседании совета учредителей WADA 17 мая в Монреале.