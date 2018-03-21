Две тысячи бельгийских туристов планируют посетить Калининград во время ЧМ-2018

Калининград во время чемпионата мира по футболу планируют посетить две тысячи туристов из Бельгии. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бельгия в России Жан Артур Режибо, слова которого приводит ТАСС.

«По нашим данным, в регионе ожидается порядка двух тысяч бельгийских туристов», — сказал Режибо на встрече с региональными властями.

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Он заметил, что людей по большей части интересует матч команды их страны с английской сборной 28 июня.

«Наши болельщики обязательно захотят посетить этот матч, проникнуться футбольной атмосферой, посетить фан-зону», — отметил посол.

Матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).

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