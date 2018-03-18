Российские биатлонисты стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская сборная России по биатлону стала третьей в эстафете на этапе Кубка мира, который проходит в Холменколлене, сообщает ТАСС.

Россияне Александр Логинов, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин прошли дистанцию за один час 14 минут и 10,6 секунды. Победу одержали норвежские биатлонисты (один час 13 минут 13,7 секунды), второе место заняли австрийцы (+50,3 секунды).

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Биатлон. Кубок мира. Хольменколлен. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

1. Норвегия — 1:13.13,7 (0 штрафных кругов + 3 дополнительных патрона).

2. Австрия — отставание 50,3 (0+5).

3. Россия — + 56,9 (0+4).