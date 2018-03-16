Чешский батлонист рассчитывает на помощь норвежцев в бойкотировании этапов России

Чешский биатлонист Ондржей Моравец что некоторые страны, которые приняли решение не ехать на этап Кубка мира в Тюмень. Слова спортсмена приводит Nhttps://www.nrk.no/sport/selv-ibu-visepresidenten-mener-det-er-feil-_-likevel-reiser-de-fleste-til-russland-1.13959917RK.

«Жаль слышать, что большинство команд поедут в Тюмень. Я понимаю, что немцам и французам было бы сложно принять такое решение, потому что там биатлон является лишь частью больших федераций по лыжным видам спорта, которые объединяют и лыжные гонки, и горнолыжный спорт.

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У нас же маленькая федерация, которая может принимать самостоятельные решения. Похожая ситуация в Норвегии, поэтому мы рассчитывали на помощь и поддержку со стороны норвежцев», — сказал Моравец.

Ранее американский биатлонист Лоуэлл Бэйли заявил, что ему очень печально видеть российских биатлонистов на этапах Кубка мира.