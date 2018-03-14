33 сейва Варламова помогли «Колорадо» переиграть «Миннесоту» в матче НХЛ
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Джей Ти Комфер, также отличились Никита Задоров, Маккиннон и Тайсон Джост. У хозяев шайбу забросил Микко Койву.
Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил 33 из 34 бросков по своим воротам.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота Уайлд» (США, Сент-Пол) — «Колорадо Эвеланш» (США, Денвер) — 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
0:1 — Комфер (Варсовски) — 16:22;
1:1 — Койву (Койл) — 33:56 (4x4);
1:2 — Задоров (Комо) — 34:55;
1:3 — Маккиннон — 40:11;
1:4 — Комфер (Жирар, Андригетто) — 53:26 (5x4);
1:5 — Джост (Бэрри, Рантанен) — 58:39 (5x4)