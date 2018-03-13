ФИФА извинилась перед болельщиками за проблемы с продажей билетов на ЧМ-2018

ФИФА извинилась перед болельщиками, которые испытали проблемы с покупкой билетов на матчи чемпионата мира — 2018 в России, сообщает ТАСС.

«Мы приносим свои извинения тем, кто сегодня испытывал трудности при покупке билетов. Мы отметили множество подобных сообщений и полностью понимаем ваше разочарование.

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Нам сообщили, что проблемы связаны с большим количеством болельщиков, которые желают получить доступ к платформе по продаже билетом», — говорится в опубликованном в официальном твиттере организации заявлении.

13 марта, в 12:00 мск открылся этап, в ходе которого билеты будут распределяться в порядке живой очереди. Данный этап продаж продлится до 3 апреля.