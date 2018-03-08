Муса и Кучаев выйдут в стартовом составе ЦСКА на матч с «Лионом»
Тренерские штабы ЦСКА и «Лиона» определились со стартовыми составами на первый матч 1/8 финала Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
В составе московского клуба с первых минут на поле выйдут нападающий Ахмед Муса и Константин Кучаев.
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, А. Березуцкий, Набабкин, Вернблум, Натхо, Миланов, Кучаев, Дзагоев, Головин, Муса.
«Лион»: Лопеш, Марсело, Морель, Тете, Марсал, Ауа, Альваро, Тусар, Траоре, Депай, Мариано.
Встреча между ЦСКА и «Лионом» состоится 8 марта в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Наш состав на #ЦСКАЛион!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 марта 2018 г.
Акинфеев, Кучаев, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Миланов, Натхо, Дзагоев, Головин, Вернблум, Муса.
Запасные: Помазун, Витиньо, Бистрович, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Хосонов. pic.twitter.com/DHbp8nI9lh