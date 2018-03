Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби набрал 1100 очков в матчах лиги.

Такого результата 30-летний форвард достиг после того, как отдал голевые передачи во встрече с «Филадельфией Флайерз».

Ранее сообщалось, что Кросби не смог решить простую математическую задачу.

There's no stopping Sid. 1,100 points and many more to come! #NHLMilestones via @SAPSports: https://t.co/MV1qmPX7wt pic.twitter.com/FrfqMRkPo6