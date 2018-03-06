В Госдуме назвали тупиком ситуацию с продлением дисквалификации ВФЛА

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Она отметила, что Россия вряд ли признает выводы главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о том, что в России в период с 2011 по 2015 существовала государственная поддержка допинга.

«Реагировать на такое спокойно сложно. Коллеги там должны понимать, что это тупик. Это то, о чем говорили WADA и Совет учредителей, что если мы будем пытаться добиться от России, чтобы они признали доклад Макларена — мы никуда не сдвинемся, нужно или это уже преодолеть — закрываем, перелистываем не очень приятный лист истории, или это будет бесконечно», — цитирует Журову RT.

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Она также отметила, что Международный олимпийский комитет (МОК), в отличие от ИААФ, пошел России навстречу, восстановив национальный олимпийский комитет в статусе.

«МОК вернул ОКР в олимпийскую семью, мы думали, что это сигнал всем остальным, что МОК разобрался, что, скорее всего, нужно, возобновить отношения с Россией и дать возможность выступать под флагом», — сказала Журова.

Российская легкоатлетическая организация была дисквалифицирована в ноябре 2015 году после допингового скандала. Российские спортсмены, которые допущены до участия в международных соревнованиях, на данный момент выступают под нейтральным флагом и гимном.

Ранее сообщалось, что российским легкоатлетам могут запретить выступать даже под нейтральным флагом.