Выигравший бронзу российский фристайлист заплакал после финиша

Российский фристайлист Сергей Ридзик прокомментировал свою бронзовую медаль Олимпиады. Слова спортсмена приводит «Команда России».

«Я сейчас вымотан и хочу поскорее уехать отсюда в свой номер. А после финиша я заплакал, честно говоря. Я заплакал, потому что достиг своей цели, своей мечты. То, что я испытывал на трассе, это не описать словами. Я, как вы видели, по-разному уходил «с калитки»: то хорошо, то плохо.

И у меня каждая гонка была на вес золота. Я очень сильно паниковал, из-за этого очень сильно вымотался. Хочу всех поблагодарить за поддержку и передать привет своим родным из Мончегорска и Дальнему Воронку города Щелково!» — рассказал Ридзик.

Ранее сообщалось, что Ридзик выиграл бронзу Олимпиады в ски-кроссе.

Спортсмен посвятил медаль своей матери.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 12-го дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».