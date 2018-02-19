Российский фигурист пообещал «выйти на лед и отжечь» на Олимпиаде

Российский фигурист Дмитрий Соловьев, выступающий в паре с Екатериной Бобровой, прокомментировал свое выступление в короткой программе Олимпиады. Слова спортсмена приводит специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

Российская пара заняла шестое место, набрав 75,47 балла.

«В роли догоняющих всегда проще. Может, где-то и обидно, что мы не попали в число сильнейших. Но это спорт. От третьего до шестого места всего пара баллов, это отыгрывается.

Завтра выходим на лед и отжигаем. Почему нет? Я думаю, что такой настрой будет правильным», — сказал российский фигурист, добавив, что пара ничего не теряет.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции десятого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».